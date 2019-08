Atalanta, Muriel: “Grande gioia per l’esordio con due gol. Champions? Vogliamo essere protagonisti…”

DEBUTTO – “Quanto sono felice da 1 a 10 del mio debutto? Si può dire 11? (ride ndr). Credo che la vittoria sia la cosa più importante dato che non arrivava da tanti anni all’esordio. Per me è stata davvero una grande gioia e sono molto motivato. Gol del pareggio e gol vittoria? Bisogna crederci. Questa è una caratteristica della squadra. Non molliamo mai, fino all’ultimo. Dobbiamo crederci fino alla fine e mettere tutto in campo. Quest’anno continueremo a farlo”. “Più bello il primo gol o il secondo? Il secondo. Aver trovato l’angolino in pochi secondi non era facile. Sono stato lucido, meno male. Gol vittoria poi…”.

MENTALITA’ – “Mi sono calato subito nella nuova realtà. Se non lo fai, qui non giochi e il mister non ti manda in campo. Mi hanno accolto tutti molto bene e ho imparato velocemente a come si vive giorno dopo giorno qui. Si lavora tanto ma sono molto contento. Lavorare molto ci dà la forza di ribaltare le partite. Sfruttare quando gli altri calano è un vantaggio per noi”. “Il secondo o terzo giorno di ritiro volevo andare a casa (ride ndr). Sentivo che non ce la facevo più. Dopo, però, la mia condizione fisica è migliorata. I momenti no ci sono, ma quando vuoi mollare devi lottare e ce l’ho fatta”.

TRE COMPETIZIONI – “Champions? Parliamo del top. Il torneo più prestigioso che c’è. Sarà un’esperienza molto bella. Stiamo lavorando e vogliamo fare bene. Non vogliamo giocare e basta. Vogliamo dire la nostra. Sarà complicato, tante partite. Sarà un anno bellissimo”. E sul campionato: “Torino? Gara importante. Hanno iniziato prima di tutti e sono avanti come condizione fisica. Noi abbiamo la forza di aver iniziato bene e siamo motivati per fare una grande partita”.