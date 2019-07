Atalanta, Muriel: “Non vogliamo regalare mai nulla. Il mio gol? Spero di segnarne sempre di più…”

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha commenta al sito ufficiale del club il successo in amichevole contro il Norwich per 4-1. I nerazzurri sono impegnati nella tournée inglese in vista dell’inizio della prossima stagione che vedrà i bergamaschi affrontare per la prima volta la Champions League. Il colombiano ha detto la sua sul momento personale e di squadra.

VINCERE SEMPRE – “Queste partite ci fanno capire come siamo messi. Queste squadre usano moduli di gioco che troveremo anche in coppa, in Champions League. Il mio gol? Sempre bello segnare. Era la mia prima da titolare ed è sempre bello fare gol. Mi auguro possano essere sempre di più. Siamo riusciti a fare bene quando loro sono calati nonostante tra poco inizino il campionato. Per noi queste gare contano molto. Vogliamo vincere sempre, non dobbiamo regalare mai nulla come dice il mister. Stiamo lavorando tantissimo e anche il campionato scorso lo ha dimostrato. Con lo stesso spirito l’Atalanta può fare ancora bene”, ha concluso Muriel.