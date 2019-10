Atalanta, Muriel: “Siamo arrabbiati, dovevamo chiuderla”

Delusione nelle file dell’Atalanta per il rocambolesco pareggio contro la Lazio. I nerazzurri, dopo essersi portati in vantaggio di tre reti, sono stati recuperati dai biancocelesti, che hanno acciuffato in extremis il 3-3. Queste le parole dell’attaccante bergamasco Luis Muriel, autore di una doppietta, al termine del match.

RABBIA – “Dopo il primo tempo avremmo dovuto chiudere la partita, sono arrabbiato come tutti i miei compagni. Siamo rimasti increduli. Stiamo comunque facendo un grande campionato, abbiamo tutte le qualità per arrivare in alto, ma è eccessivo parlare di scudetto. Anche in Champions ci crediamo ancora, sarebbe un errore andare a giocare contro il Manchester City senza convinzione. Vogliamo fare bene”.