Atalanta, Muriel: “Spero di restare a lungo. Champions? Bello anche se a San Siro, ma dobbiamo mantenre i piedi per terra”

Dopo una buona seconda parte di stagione con la maglia della Fiorentina, Luis Muriel è stato acquistato dall’Atalanta. Neppure il tempo di tornare al Siviglia, squadra che ne deteneva il cartellino, che subito la Dea ha voluto piazzare il grande colpo.

Il colombiano farà parte della squadra nerazzurra e formerà l’attacco di Gasperini accanto a Zapata, Ilicic e Gomez. Intervistato dai microfoni di Sky, il classe 1991 ha parlato della prossima stagione che vedrà l’Atalanta impegnata su più fronti compresa la Champions League.

A BERGAMO – “Ho trovato un grande ambiente e dei compagni spettacolari. Mi hanno fatto subito sentire parte del gruppo, è stato facile per me entrare nei meccanismi della squadra. Questa squadra ha un’idea di gioco ben precisa e la porta avanti da tempo: la cosa più importante è mantenere i piedi per terra e lavorare come i miei compagni hanno fatto negli anni passati”, ha detto Muriel sull’adattamento alla nuova squadra.

OBIETTIVI E FUTURO – Sulla Serie A e sulla Coppa: “Sarà bello giocare in Champions, anche se a San Siro: avere il nostro pubblico ovviamente è un vantaggio, ma noi saremo pronti a lottare sia a Bergamo che fuori. Io sto bene, posso dare tanto a questa squadra”. “Se sarò titolare? Toccherà al mister decidere. Ho trovato una bella città, mi piacerebbe, dopo tanto tempo, potermi fermare a lungo”.