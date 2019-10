Atalanta, Muriel: “Tripletta? Ho dietro una squadra pazzesca…”

Tre gol e tanto spettacolo. La partita di Luis Muriel è da incorniciare. L’Atalanta annienta 7-1 l’Udinese e il classe 1991 si porta a casa il pallone del match. Al termine della gara l’attaccante nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky: “Sono contento perché il mister mi ha messo nelle condizioni di fare tanti gol e perché dietro ho una squadra che gioca un calcio pazzesco. Sono felice perché dopo una prestazione così non puoi che essere contento. I miei gol alla mia ex? Ho avuto qualche problemino con i tifosi, ma all’Udinese devo tutto: è grazie a loro se sono in Italia e per loro ho solo parole di ringraziamento”. E sulla recente gara di Coppa contro il Manchester City, Muriel ha aggiunto: “L’Europa è diversa, quando giochi contro squadre come quella di Guardiola può capitare una serata così, ma stiamo facendo un grande campionato. Vogliamo continuare a vivere questa favola e vedere dove riusciamo ad arrivare” ha concluso il bomber.