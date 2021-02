Atalanta, Muriel: “Vogliamo una striscia di vittorie. Real Madrid? Ce la giochiamo”

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la grande prestazione sfoderata contro il Napoli: “Era molto importante vincere oggi per la corsa Champions e siamo riusciti ad ottenere i tre punti, inoltre è una spinta importante per la gara con il Real Madrid. Vogliamo fare una striscia di vittorie in campionato per recuperare i punti persi nel girone d’andata. Per me è un bel momento, il mister mi sta dando molto spazio e voglio fare il massimo per ripagarlo. Se giocheremo come oggi, con questo equilibrio, concedendo così poco renderemo la vita difficile anche al Real Madrid, vogliamo giocarcela”.