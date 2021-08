Atalanta, Musso: “Venendo qui ho realizzato un sogno: giocare in Champions”

Il portiere argentino confessa i suoi sogni prima di iniziare la sua nuova avventura all'Atalanta

Il portiere Juan Musso dopo un mese dal suo passaggio all'Atalanta ha cominciato la sua nuova avventura a Zingonia. L'ex Udinese ha iniziato oggi gli allenamenti dopo la vittoria in Copa America con l'Argentina. Musso ha rilasciato anche le prime parole ai canali ufficiali del club nerazzurro: "E' stato un mese intenso per me ma con una grande gioia per la Coppa che abbiamo portato a casa. Ero ansioso di venire qui e di conoscere tutti i compagni, il mister e la struttura. Sono molto contento e ho visto anche la città che è molto bella. I sogni devono essere realizzati. Da piccolo giocavo a basket ma poi ho deciso di giocare a calcio. Sarà un'annata impegnativa con tante partite importanti e ho sognato di giocare in Champions e per me è un passo importantissimo e un sogno che si realizza. Sono entusiasta e ansioso per quello che faremo. Ci siamo, l'Atalanta è una squadra che ho sempre ammirato per come gioca e per come affronta ogni sfida. Io darò il massimo per raggiungere gli obiettivi". Musso arriva dall'Udinese per 20 milioni di euro.