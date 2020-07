Atalanta-Napoli diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Atalanta-Napoli si gioca oggi 2 luglio alle 19.30 il match valido per la 29^ giornata di Serie A. Gara che si attende pimpante e ricca di emozioni. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono blindare il quarto posto e rimanere in scia alle prime tre. La squadra di Gattuso cerca l’Europa e vuole confermare l’ottimo momento.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

Partita che si annuncia apertissima tra le due compagini viste le doti offensive di entrambe le squadra. L’Atalanta scenderà in campo con Gollini tra i pali. Toloi, Caldara e Djimsiti in difesa. Castagne e Gosens sulle corsie esterne, De Roon e Freuler in mezzo al campo. Pasalic e Gomez in sostegno di Zapata unica punta. Ancora out Ilicic. Muriel in panchina, almeno inizialmente. Il Napoli di Gattuso punta sulla sua solidità difensiva e le fiammate di avanti. Ospina prenderà posto tra i pali. Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in difesa. Fabian Ruiz, Demme e Zielinski in mezzo al campo. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Politano e Insigne ai lati di Mertens.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Atalanta-Napoli sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn. Il match sarà visibile per gli utenti della piattaforma anche nelle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori, collegando questi ultimi a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console di gioco Playstation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Inoltre sarà possibile seguire la partita tra nerazzurri e partenopei anche sul canale satellitare Dazn 1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn. Gli utenti Dazn abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Atalanta-Napoli potrà essere seguita in streaming dagli utenti Dazn anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’applicazione sviluppata per sistemi iOS e Android, avviandola e successivamente selezionando la gara dal palinsesto. Questo sarà possibile anche su personal computer e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

