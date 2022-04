Atalanta-Napoli, le formazioni ufficiali

Il match club della 31a giornata di Serie A è Juve-Inter ma Atalanta-Napoli non è da meno

Partita complicata per il Napoli che si reca sul terreno dell'Atalanta. Nel match delle 15 valido per la 31ª giornata di campionato. Spalletti sceglie il 4-3-3 e scioglie i due dubbi della vigilia. Ancora privi di Toloi e Ilicic, i nerazzurri puntano su Muriel (e non Boga) insieme a Malinovskyi con Koopmeiners a supporto. Sulle fasce spazio ad Hateboer e Zappacosta, dietro giocano Scalvini e Djimsiti insieme a Palomino. Si rivede in panchina Zapata