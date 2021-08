Atalanta ne fa sette all’Alessandria. Bene Ilicic

Buone indicazioni per Gasperini dopo il test di oggi a Bergamo

Seconda amichevole al Gewiss Stadium per l'Atalanta che ha battuto l'Alessandria con il punteggio di 7-1 davanti a 2.331 spettatori. Bella prova dei nerazzurri di Gasperini contro un avversario che milita in Serie B. In gol anche Ilicic che sembrava vicino a lasciare Zingonia. Fin da subito fioccano le occasioni e i gol con il vantaggio al 13′ firmato dal difensore classe 2003 Scalvini che segue l’azione in proiezione offensiva e trova il tap-in vincente. Il classico tiro a giro di Iličić per il raddoppio nerazzurro, seguito dalla firma di Pašalić in due tempi. Prima dell’intervallo c’è gloria anche per Arrighini che accorcia con un pregevole colpo di testa, ma anche per il secondo colpo mancino di Iličić. Nella ripresa anche un bell’intervento di Musso a firmare la prima in nerazzurro del portiere argentino prima del rigore di Muriel e le stoccate di Gosens e Toloi, entrambe su perfette imbeccate di Zapata in versione assist-man, per il 7-1 finale. Sabato altra amichevole, stavolta sul campo della Juventus.

ATALANTA-ALESSANDRIA 7-1

Marcatori: 13′ pt Scalvini (At); 20′ st Iličić (At); 30′ pt Pašalić (At); 43′ st Arrighini (Al); 44′ Iličić (At); 6′ st rig. Muriel (At); 11′ st Gosens (At); 37′ st Toloi (At)

SECONDO TEMPO

46′ Finisce l’amichevole, niente extra-time.

45′ L’Atalanta chiude in attacco: violento tiro di Mæhle con pallone che esce a fil di plao alla destra del portiere ospite.

42′ Bella azione in velocità con Malinovskyi che serve Mæhle, apertura del danese per Zapata, ma pallone neutralizzato.

37′ GOOOL! TOLOI! Fa tutto Zapata che in area avversaria difende il pallone e serve Toloi che non può che appoggiare il pallone in rete.

37′ Djimsiti per Muriel che da distanza ravvicinata viene deviato in angolo.

35′ Diagonale di Pessina che attraversa tutta l’area e finisce sul fondo.

34′ Si salva in calcio d’angolo l’Alessandria con deviazione provvidenziale su Zapata. Dal corner Gosens per Malinovskyi che conclude al volo, pallone sul fondo.

27′ Cooling break per le squadre.

21′ Pessina a tu per tu con il portiere avversario conclude alto.

20′ Violento tiro di Zapata che esce a fil di palo alla destra del portiere.

19′ Bomba da fuori area di Mæhle che meritava miglior fortuna.

18′ Zapata serve Toloi e deviazione in angolo dell’estremo difensore dell’Alessandria.

16′ Occasione Atalanta con la coppia Malinovskyi-Zapata.

14′ Cinque cambi in casa Atalanta: entrano Sportiello, Toloi, Palomino, Freuler e MAlinovskyi, escono

Musso, Demiral, Scalvini, Iličić e Pašalić.

14′ Tre cambi nell’Alessandria: entrano Bloondett, Mora e Eusepi, escono Benedetti, Ba Abou e Parodi.

11′ GOOOL! GOSENS! È Robin Gosens ad andare a segno: tiro vincente tra palo e portiere.

10′ Ancora un’offensiva dei nerazzurri sulla fascia destra: pallone a Iličić che controlla e conclude, pallone troppo centrale e l’Alessandria si salva.

6′ GOOOL! MURIEL! Dagli undici metri Muriel realizza il quinto gol dei nei nerazzurri. Il rigore è stato concesso per atterramento di Pessina da parte di Ba Abou. L’azione parte da Zapata che serve Iličić sulla destra, lo sloveno mantiene il pallone in campo e di esterno serve Pessina che entra in area e viene atterrato.

4′ Bell’intervento di Musso a deviare il pallone in angolo.

1′ Dall’inizio del secondo tempo sono in campo Mæhle, Djimsiti, Pessina, Gosens, Muriel e Zapata, sono usciti Lovato, Pezzella, Ghislandi, Delprato, Miranchuk e Piccoli.

1′ È iniziato il secondo tempo!

PRIMO TEMPO

46′ Finisce il primo tempo.

44′ GOOOL! ILIČIĆ! Il quarto gol dei nerazzurri è firmato dallo sloveno: controllo e conclusione a giro che si insacca alla destra di Russo.

43′ GOL su conclusione dal limite di Arrighini con pallone che colpisce il palo interno e finisce in rete.

38′ Pezzella ha l’occasione per segnare, ma il pallone attraversa l’area di rigore e finisce sul fondo.

36′ Occasione gol per l’Atalanta! Iličić con un tocco dei suoi apre su Pezzella che serve Piccoli: conclusione sul portiere del nostro numero 99.

32′ Parodi rischia l’autogol.

30′ GOOOL! PASALIĆ! Ancora un’azione offensiva dei nerazzurri con pallone parato, ma non trattenuto da Russo, si inserisce Pašalić che realizza il terzo gol nerazzurro.

26′ Cooling break per le due squadre.

26′ Nuovo cambio nell’Alessandria: entra Corazza, esce Marconi.

20′ GOOOL! ILIČIĆ! Miranchuk prende palla a centrocampo, serve sulla destra Iličić che controlla e piazza il pallone all’incrocio dei pali alla destra del portiere! Ovazione per lo sloveno!

19′ Cambio nell’Alessandria: entra Cosenza, esce Mantovani.

13′ GOOOL! SCALVINI! Pallone per Piccoli che controlla e conclude con deviazione di Russo. Scalvini riprende e realizza il gol del vantaggio nerazzurro.

1′ È iniziato il match!

ATALANTA: Musso, Lovato, Demiral, Scalvini, Ghislandi, Delparato, Pašalić, Pezzella, Miranchuk, Iličić, Piccoli. A disposizione: Rossi, Sportiello, Toloi, Mæhle, Palomino, Gosens, Muriel, Freuler, de Roon, Malinovskyi, Djimsiti, Pessina, Da Riva, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ALESSANDRIA: Russo, Mantovani, Benedetti, Parodi, Mustacchio, Ba Abou, Casarini, Beghetto, Orlando, Arrighini, Marconi. A disposizione: Crisanto, Pisseri, Blondett, Chiarello, Cosenza, Eusepi, Corazza, Speranza, Pierozzi, Mora, Giorno, Kolaj. Allenatore: Moreno Longo.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Assistenti: Andrea ZIngarelli di Siena e Niccolò Pagliardini di Siena.