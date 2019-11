Atalanta, niente Juventus per Ilicic: respinto il ricorso per la squalifica

L’Atalanta ci ha sperato fino in fondo, ma alla fine dovrà rinunciare al suo gioiello Josip Ilicic per la partita contro la Juventus di sabato pomeriggio, ore 15, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Infatti, la 1ª Sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, presieduta da Piero Sandulli, ha respinto il ricorso della Dea per la seconda delle due giornate di squalifica che furono inflitte allo sloveno per il rosso incassato nel match del 3 novembre scorso perso al Gewiss Stadium contro il Cagliari (gesto scorretto nei confronti di Lykogiannis). Con Zapata e Muriel non in piena condizione, il reparto offensivo della squadra di Gasperini, evidentemente, presenta criticità importanti. E si gioca contro la capolista. Vedremo quali saranno le contromisure del tecnico della Dea.