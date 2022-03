Atalanta, Pagliuca: “A Bergamo ad aprile. Voglio squadra vincente”

Parla il presidente dei Boston Celtics sulla nuova avventura all'Atalanta

Stephen Pagliuca , Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics nonché nuovo azionista dell' Atalanta , ha parlato del progetto con la Dea a La Gazzetta dello Sport. " Da anni ci stavamo interessando alla Serie A . Ho incontrato i Percassi attraverso Luca Bassi, un mio partner in Bain Capital, cinque o sei mesi fa: siamo venuti a Bergamo per Atalanta-Manchester United, abbiamo cenato con loro e capito subito di avere la stessa passione e visione dello sport ".

Sugli obiettivi e le ambizioni: "La cosa che conta di più, anzi l’unica, è vincere il più possibile e fare dell’Atalanta una squadra ideale per giocatori e tifosi: essere al servizio dei tifosi significa mettere in campo una squadra vincente". E poi: "Verrò a Bergamo il più spesso possibile, la prima volta nelle prossime settimane, spero ad aprile. Sarò sempre a stretto contatto con la squadra manageriale: nei Celtics il nostro modello è sempre stato improntato sulla leadership e la stabilità del management. A Boston in vent’anni abbiamo avuto lo stesso presidente e general manager, Danny Ainge, e solo tre allenatori. Quando ad aprile, con l’ok della Federazione, sarà ratificata l’ufficialità dell’accordo di partnership, daremo dettagli sui nomi dei soci che mi accompagneranno in questa avventura".