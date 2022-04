Atalanta, Palomino: “Battere il Napoli significa pensare al quarto posto”

Il calciatore della Dea ha parlato anche della partita di Europa League contro il Lipsia

Redazione ITASportPress

Dopo i greci dell’Olympiakos e i tedeschi del Bayer Leverkusen, l’Atalanta è pronta a scendere in campo per due importanti match in UEFA Europa League e in Serie A. José Palomino, difensore nerazzurro, commenta gli imminenti impegni ai microfoni di LeoVegas.News, Digital Content Partner della Dea.

LIPSIA - Giunti ai quarti di finale di UEFA Europa League, i bergamaschi sono pronti ad affrontare un’altra squadra tedesca, il Lipsia. I nerazzurri, con quattro vittorie su quattro partite, registrano un ruolino di marcia importante, ma ora devono essere pronti a dare il massimo contro il Lipsia, quarto in classifica con un ritardo di 18 punti sul Bayern. Palomino, classe ’90, è determinato. Ecco cosa ha detto: “Ogni passo in avanti diventa sempre più difficile. Noi siamo contenti di dove siamo arrivati, speriamo di fare una buona partita e di passare il turno in Europa e in Campionato. Preferisco, però, pensare partita per partita”.

NAPOLI - Prima dello scontro in UEFA Europa League, l’Atalanta dovrà affrontare un altro importante impegno in Campionato di Serie A. Domenica 3 aprile i riflettori sono, infatti, puntati sul Gewiss Stadium che ospiterà il Napoli, secondo in classifica: “stiamo per affrontare una buona squadra e speriamo di fare una buona partita perché sarà una grande spinta per continuare e poterci pensare al quarto posto”.