Atalanta, Papu Gomez distrugge il Tapiro d’Oro consegnato da Striscia

Il fantasista dell’Atalanta Papu Gomez oggi ha ricevuto il Tapiro d’Oro dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli che a sorpresa questa mattina si è presentato al Centro Bortolotti di Zingonia per la consegna. L’argentino però forse un po’ infastidito delle tante voci su di lui dopo l’esclusione dalla partita con la Roma, ha distrutto il tapiro di Staffelli che lo stesso inviato di Canale 5 ha mostrato su Instagram. Missione non riuscita insomma. Forse la situazione difficile che vive il calciatore nerazzurro in rotta con l’allenatore Gasperini non gli sta facendo vivere un Natale tranquillo.