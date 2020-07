Atalanta, Pasalic avverte il PSG: “Possiamo giocarcela con i più forti”

L’Atalanta travolge il Brescia con un netto 6-2. Decisiva anche la tripletta di Mario Pasalic. Il centrocampista si porta a casa il pallone per via della sua primissima tripletta in carriera.

LE PAROLE DI PASALIC

Mario Pasalic commenta la serata perfetta vissuta contro il Brescia. Queste le parole del centrocampista dell’Atalanta a Sky Sport: “E’ la prima volta che segno una tripletta in carriera. Ho fatto cinque gol contro il Brescia. Sono punti pesanti che ci avvicinano all’obiettivo. Stiamo facendo molto bene dopo lo stop. Dobbiamo proseguire così. Il primo obiettivo è conquistare matematicamente la Champions. Poi vedremo. Stiamo facendo gol in ogni gara. Abbiamo dimostrato anche contro la Juventus che possiamo giocare pure con i più forti alla pari. Possiamo giocarcela con PSG, ma c’è tempo per preparare la gara”.