Atalanta, Pasalic: “Contro la Lazio è mancata la concentrazione. Senza Gomez ma…”

Due partite consecutive con la Lazio e tanta sofferenza per l’Atalanta. La Dea in Coppa Italia alla fine ha colto la vittoria qualificazione ma in campionato ha subito una pesante sconfitta che sancisce il sorpasso in classifica. Mario Pasalic tornato al gol dopo un periodo di assenza forzata dai campi di gioco ha analizzato la sconfitta interna: “Oggi la partita non è andata bene come in Coppa Italia. Non siamo stati concentrati, potevamo pareggiare ma pensiamo alla prossima che è di nuovo la Coppa Italia che è un nostro obiettivo. Ho passato due mesi fuori, ora sono contento di essere tornato anche se la squadra andava bene. Mi aspettavo un rientro migliore”, le parole del centrocampista ai microfoni di Dazn. Sulle scelte di Gasperini Pasalic afferma: “Il mister ha tante scelte, ma con caratteristiche diverse. Può scegliere chi mettere e ognuno darà il massimo. Assenza Gomez non è più una discussione visto che è del Siviglia. Auguri a lui e noi dobbiamo guardare avanti”.