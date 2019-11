Atalanta, Pasalic da record: prima doppietta in Serie A per il croato

Mario Pasalic si prende la scena nel primo anticipo di Serie A della 14^ giornata. Una sua doppietta ha aiutato l’Atalanta a stendere il Brescia al Rigamonti regalando tre punti decisivi per la classifica dei nerazurri.

Due reti che regalano al classe 1995 un bel record personale. Infatti, Pasalic non aveva mai realizzato due marcature nella stessa partita in Serie A. Un bel premio a livello personale che segna anche una statistica particolare per l’Atalanta. Il croato è il terzo centrocampista della squadra bergamasca ad aver realizzato più di un gol in una stessa partita in questo campionato. Prima di lui ci erano riusciti Gomez e Ilicic, anche se loro giocano in una posizione più avanzata.