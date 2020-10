Atalanta, Pasalic: “Grande primo tempo con il Cagliari”

Il nerazzurro Mario Pasalic, centrocampista della squadra di mister Gasperini, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo il successo per 5-2 contro il Cagliari: “Ci sono sempre quei momenti in cui c’è un calo mentale, ma siamo stati bravi a concludere senza panico. Abbiamo disputato un buon primo tempo, segnando quattro reti. Portiamo a casa tre punti importanti, nella scorsa stagione spesso soffrivamo questo tipo di gare. L’azione del gol? È tutto frutto del lavoro in settimana, sono contento per il gol e di aver sfruttato quell’occasione. Non mi pongo obiettivi personali, io gioco per la squadra e provo ad aiutarla”.