Atalanta, Pasalic: “Non mi sento sottovalutato, voglio vincere sempre”

Il centrocampista Mario Pasalic commenta la vittoria dell'Atalanta contro il Venezia grazie alla sua tripletta

Quattro gol al Venezia: l'Atalanta sembra essere entrata in condizione. Tre delle reti realizzate portano la firma di Mario Pasalic. Il centrocampista croato ha vissuto una serata memorabile, che conferma una volta di più il suo enorme valore. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn al termine del match di Bergamo: "E' la nostra mentalità quella di segnare tanto: vogliamo sempre chiudere la gara il prima possibile, poi si complicano sempre sugli episodi. Abbiamo vinto meritatamente, continuiamo così. Io sottovalutato? No, non mi sento così. Penso solo a lavorare sul campo, faccio parlare gli altri per me. Non sento queste cose, cerco di fare quel che chiede il mister. Se arrivano gol e assist bene, ma io voglio vincere. Obiettivo del gol? No, non mi pongo questi obiettivi: a me interessa solamente vincere il più possibile come squadra". L'Atalanta consolida così il quarto posto in attesa delle prossime gare.