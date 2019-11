Atalanta, Pasalic: “Un po’ di rammarico c’è. Ora dobbiamo fare 6 punti nelle ultime due gare”

Oltre a Ilicic, anche l’autore del gol del pareggio dell’Atalanta questa sera contro il Manchester City, Mario Pasalic, ha parlato a Sky Sport: “Possiamo dire che sia un buon punto, ho visto poi che sull’altro campo la partita fra Dinamo Zagabria e Shakhtar è finita in pareggio, quindi siamo ancora dentro e dipende tutto da noi nelle prossime due partite: facendo 6 punti, vediamo dove saremo. C’è anche un po’ di rammarico, è evidente, perché si poteva fare qualcosa in più per come si era messa. Ma se prima del match si fosse parlato di fare 1-1, lo avremmo preso con grande piacere. Il primo tempo è stato un po’ sofferto, ma il secondo è stato fatto molto bene da parte nostra”.