Atalanta, Pasalic: “Vittoria con la Roma fondamentale, ora testa al Valencia”

Con una rete a pochi secondi dal suo ingresso in campo, ha permesso all’Atalanta di avere la meglio sulla Roma in un vero e proprio scontro diretto per la Champions League. Stiamo parlando di Mario Pasalic, che è tornato sulla vittoria contro i giallorossi ai canali ufficiali del club bergamasco.

FELICITA’ – “Sono contento per il gol, ma soprattutto per questa importante vittoria. Non abbiamo però tempo per festeggiare, tra pochi giorni c’è il Valencia. Il gol? Ho subito calciato senza pensare. Questo successo ci dà fiducia in vista delle prossime gare e ci ha permesso di andare a +6 dalla Roma”.

VALENCIA – “Ci aspetta una partita bellissima a San Siro, ci sarà lo stadio pieno e potremo contare sul sostegno dei nostri fantastici tifosi”.