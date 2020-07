Atalanta, paura per Muriel: caduta accidentale e ricovero in ospedale

Sono ore di tensione in casa Atalanta per le condizioni di Luis Muriel. Il giocatore colombiano sarebbe caduto sbattendo la testa e sarebbe stato ricoverato in ospedale. Non è detto sapere quali siano state le circostanze dell’incidente ma il bomber della Dea avrebbe subito un trauma cranico con ferita lacero-contusa.

Muriel: incidente e ricovero

Secondo quanto riporta Bergamo e Sport, in casa Atalanta sono ore di paura per le condizioni dell’attaccante colombiano Luis Muriel. Il giocatore è caduto accidentalmente e si trova ora ricoverato in una clinica cittadina. Dalle notizie che si apprendono, il bomber sarebbe caduta accidentalmente, forse dalle scale, rimediando un trauma cranico con ferita lacero-contusa: il colombiano è stato sottoposto ad un ricovero in una clinica della città di Bergamo che sta monitorando la sua situazione.

Questa sera l’Atalanta giocherà contro il Brescia per la 33^ giornata di Serie A e quindi, se la notizia dovesse essere confermata, Muriel non prenderà parte alla gara.

LE PIU’ PICCANTI MOGLI E FIDANZATE DEI CALCIATORI QUI