Atalanta, pazza idea per la Champions League: colpo di mercato dall’Inter

Sarebbe Matteo Politano l’ultima pazza idea dell’Atalanta per non sfigurare nella prossima Champions League. Con l’arrivo di Antonio Conte, l’italiano, esterno mancino, è stato messo un po’ ai margini della squadra. Ecco perché, stando a quanto riportato da Tuttosport, il classe ’93 potrebbe cambiare maglia, ma non colori, finendo a Bergamo dove giocherebbe la Coppa con la Dea.

Una nuova avventura per il giocatore che potrebbe fare al caso della squadra di Gasperini. Dopo l’arrivo di Muriel, Politano sarebbe perfetto per le rotazioni del club di Bergamo e formerebbe con Ilicic, Gomez e Zapata un reparto davvero eccezionale.

Questo scenario accontenterebbe entrambe le parti con l’Inter che farebbe cassa e l’Atalanta che potrebbe contare su un calciatore che ha già disputato la Champions League.