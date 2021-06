Atalanta, Percassi: “Abbiamo un giocatore che esploderà”

Luca Percassi ha parlato di Miranchuk e di un aneddoto con Gasperini

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha rilasciato un’intervista a Bergamo TV, occasione in cui ha parlato di Aleksey Miranchuk, in gol agli Europei: “Ero in riunione con il direttore sportivo Sartori e so che dopo il gol si è sentito con l’allenatore. Gasperini stava vedendo la partita con una persona, aveva predetto la rete di Miranchuk alla sua prima occasione e così è stato, ha fatto una magia. Proviene da un campionato differente, è un bravissimo ragazzo il suo atteggiamento è in stile Atalanta. Siamo convinti che la prossima stagione sarà quella della sua consacrazione”.