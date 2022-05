Atalanta, Percassi conferma: “D’Amico sarà il nuovo direttore sportivo. Sartori via”

Le parole dell'amministratore delegato della Dea

L'Atalanta non ha trascorso una bella stagione. Il club bergamasco ha dunque deciso di attuare dei cambiamenti in società e l'ingresso di Tony D'Amico, ex direttore sportivo dell'Hellas Verona, è uno di questi. Lascerà la società il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori che andrà presumibilmente al Bologna. A confermare il tutto ci ha pensato l'amministratore delegato della Dea Luca Percassi, in conferenza stampa: