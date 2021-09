Atalanta, Percassi: “Credo in Ilicic. Dopo cessione Romero più forti”

Le parole del presidente della Dea

MERCATO - "Il nostro mercato? Siamo l'Atalanta e a certe cifre l'Atalanta ha il dovere di vendere. L'operazione Romero ci ha permesso di fare investimenti per più di 60 milioni. Senza la cessione non sarebbe stato possibile ampliare l'organico in tutti i reparti. Con i nuovi arrivati la squadra è più forte di quella precedente". Nuovi arrivi ma anche big non ceduti: "Ilicic? Io credo nel recupero di Ilicic, che a sentire il mister si sta allenando molto seriamente".