Atalanta, Percassi entra nella Hall of Fame del calcio italiano

L’Atalanta sta scrivendo negli ultimi anni la storia del calcio. Dopo la storica qualificazione alla Champions League e il successivo passaggio anche agli ottavi della competizione, ecco che la Dea mette ancora una tassello. Questa volta col proprio presidente Antonio Percassi.

Come annunciato attraverso i canali ufficiali, il numero uno nerazzurro entrerà a far parte della Hall of Fame del calcio italiano.

COMUNICATO – La stessa società bergamasca ha voluto celebrare il suo patron con un comunicato ufficiale: “Un altro prestigioso ed importante riconoscimento per il Presidente Antonio Percassi che entra nella Hall of Fame del calcio italiano. La Figc ha infatti annunciato che “altre undici stelle entrano nel firmamento della Hall of Fame del calcio italiano, istituita nel 2011 dalla Figc e dalla Fondazione Museo del Calcio per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del nostro calcio“. Il Presidente Percassi entra a far parte della Hall of Fame per essere stato “capace di portare la sua Atalanta nel gotha del calcio europeo”. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 4 maggio a Firenze. Come da tradizione, in quanto premiato, il Presidente dovrà lasciare un cimelio simbolico della sua carriera destinato al Museo del Calcio. Complimenti Presidente!”.