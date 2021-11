Atalanta, Percassi: “Gasperini con noi fino al 2024”

L'a.d. dell'Atalanta lo ha dichiarato in tv dopo il successo sul Venezia

L'Atalanta sarà guidata da Gian Piero Gasperini almeno fino al 2024. Lo ha annunciato a Sky Sport l'ad della Dea, Luca Percassi. "Oggi abbiamo formalizzato il prolungamento di contratto di Gian Piero Gasperini, è al centro del progetto e lo sarà fino al 2024, con opzione per il 2025. Questa è la serata giusta per ringraziare l'allenatore, insieme ai ragazzi, per un lavoro che sta dando grandi frutti. Con mister Gasperini - ha aggiunto - c'è un rapporto forte. Siamo felici di annunciare il rinnovo dopo una vittoria in casa: un atto che dimostra come noi crediamo in lui e come lui creda nell'Atalanta. .Gasperini sa stimolare tutti i giocatori, oggi ne ha cambiati tanti, merito al mister per il lavoro che fa. Era una cosa che avevamo già condiviso in estate, ma stamattina siamo riusciti a formalizzare l'accordo. È la persona giusta per il nostro progetto", ha aggiunto Percassi.