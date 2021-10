Atalanta, Percassi: “Manchester United squadrone. Ciao Gasp? Ha contratto triennale…”

Il presidente della Dea ha parlato della stagione della Dea

Momento importante della stagione per l'Atalanta che avrà un impegno difficile in Champions mercoledì 20 contro lo United all'Old Trafford. Il patron Antonio Percassi, che oggi ha ricevuto il Premio Glgs Ussi, ha parlato così delle prossime sfide: "Il match di Manchester è complicato ma speriamo di riuscire a fare un risultato positivo e di trarre degli insegnamenti da queste partite. Siamo in testa nel girone, ma al ritorno essere davanti sarà più difficile. Le gare sono tutte importanti, tutte decisive, l'importante è non perderle. Cristiano Ronaldo? È un grandissimo giocatore, bisognerebbe chiedere a lui cosa pensa quando gioca con l'Atalanta. Il Manchester United è uno squadrone. È difficile confermare questi risultati per una società di provincia, siamo la società più piccola delle rappresentati italiane e continuiamo con grande umiltà a proporre il nostro calcio con Gasperini che ha fatto bene". Sulle voci di mercato di un possibile addio di mister Gasperini richiesto da altri club, Percassi ha replicato: "Ha altri tre anni di contratto, non ci sono problemi da parte nostra". Sugli obiettivi stagionali Percassi ha detto: "La permanenza nella categoria rimane il nostro obiettivo, tutto quello che viene in più è di guadagnato. Coppa Italia? Speriamo".