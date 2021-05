Atalanta, Percassi: “Partecipare alla Champions League vale come un trofeo”

L'ad nerazzurro è intervenuto in sala stampa al posto di Gasperini

Ultima conferenza stampa alla vigilia di un match di Serie A per l'Atalanta che ha il pass per l'accesso alla prossima Champions League e chiude il campionato ospitando il Milan che invece ha da raggiungere il suo obiettivo. In sala stampa non c'era Gasperini ma Luca Percassi , amministratore delegato orobico, che ha spiegato i motivi di questa scelta: "Ho chiesto personalmente al mister di fare io la conferenza al nome della società, dopo la gara di Genova e quella con la Juve non avevamo parlato. Ci sembrava giusto farlo oggi, di fronte a un'ennesima stagione giocata a livello straordinario. Vogliamo ringraziare tutti di cuore per quanto fatto, mister, giocatori. Hanno fatto qualcosa di straordinario".

LA CHAMPIONS - Il bilancio che fa Percassi della stagione è molto positivo: “Parlare di ciliegina sulla torta è riduttivo, se faccio il ragionamento di cosa abbiamo vissuto nell'ultimo anno, in un anno solare si è giocata una stagione e mezza. Siamo arrivati ai quarti col PSG, siamo arrivati in finale di coppa Italia contro la Juventus facendo una gara importante, vedo tanti motivi di festeggiare, siamo una medio-piccola realtà del calcio europeo. Tutto quello che stiamo facendo è frutto del lavoro, non dobbiamo mai dare per scontato. Sappiamo cosa vuol dire competere in serie A, l'obiettivo che dichiara mio papà, la salvezza, è un obiettivo vero. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, non vediamo cose negative. Partecipare alla Champions League vale come un trofeo, i nostri tifosi sono molto contenti".