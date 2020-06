Atalanta, Percassi: “Questa squadra continua a stupirmi”

Luca Percassi si è presentato ai microfoni di SkySport per commentare la rimonta operata dall’Atalanta sulla Lazio. L’amministratore delegato della Dea ha elogiato la squadra e la professionalità dei giocatori in un momento molto delicato per la città di Bergamo.

Parla Percassi

Queste le sue parole: “Riesco ancora a stupirmi. Siamo molto contenti. Abbiamo fatto una grande prestazione. Siamo contenti di avere fatto due vittoria. Ci sta dopo un lungo periodo avere delle incognite. Queste vittorie hanno un grande valore, grazie al mister e ai ragazzi per il lavoro che hanno fatto in un momento molto particolare. C’è stata una professionalità da parte di tutti e in campo si vedono i risultati. Questo è un modo per risollevarsi. Diciamo che siamo persone di calcio, sappiamo benissimo che le società cercano di sbagliare il meno possibile. È un periodo particolarmente fortunato, non pensiamo di essere più o meno bravi di altri. Sappiamo di dover lavorare, cercando di fare meno errori possibili”.