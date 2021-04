Atalanta, Percassi tra futuro e mercato: “Competitivi il prossimo anno. E su Muriel…”

L’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato a Bergamo Tv in occasione del rinnovo della partnership tra Sesaab e la società nerazzurra. Nelle parole del dirigente dei bergamaschi alcuni passaggi importanti soprattutto in ottica calciomercato e futuro.

Percassi: tra futuro e mercato…

Sul finale di stagione, tra la corsa ad un posto Champions e la finale di Coppa Italia da disputare: “Non ci poniamo obiettivi, se non fare il massimo possibile”, ha detto Percassi. “Il prossimo match contro la Fiorentihna? Penso che con la Viola sarà difficile, perchè è una squadra che ha espresso meno probabilmente del suo reale potenziale”.

Sul calciomercato e alcuni rumors che riguardano Muriel: “Ha un talento straordinario, vive un momento di grande maturità, ce lo teniamo stretto ma in generale, riguardo al mercato al momento non c’è nulla di reale e concreto, se non quello che abbiamo in testa per essere più competitivi il prossimo anno”.