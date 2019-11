Atalanta, Percassi vola basso: “Serie A? Dobbiamo salvarci. E contro il City…”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della sfida contro il Manchester City di questa sera valida per la quarta giornata del girone di Champions League.

La Dea, ancora a quota zero punti, vuole provare a stupire ma tenendo a mente l’esito della gara d’andata non dovrà farsi trovare impreparata.

CHAMPIONS – “Contro uno squadrone come quello del Manchester City abbiamo da imparare e l’abbiamo visto nel primo confronto. Hanno una squadra fantastica, formata da tanti fuoriclasse. Speriamo di fare bella figura, i nostri hanno capito che il calcio in Champions League è diverso rispetto alle altre competizioni”.

VOLARE BASSI – Sempre in ottica Coppa, Percassi vola basso sugli obiettivi stagionali e sul futuro: “Prossimo anno Champions a Bergamo? Non esageriamo, pensiamo prima di tutto a salvarci. Quel che viene in più sarà fantastico”.