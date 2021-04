Atalanta, Pessina positivo al Covid

Tegola sull’Atalanta che perde un calciatore molto importante. Il Coronavirus ha colpito la Dea e messo ko Matteo Pessina che comunque sta bene pur dovendo osservare la quarantena. Il calciatore salterà Fiorentina e forse anche la Juventus. Questo il comunicato del club nerazzurro: Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.