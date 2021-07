Atalanta, prima goleada della stagione nel test contro l’Albinogandino

Test internazionale per i nerazzurri che il 7 agosto affronteranno il West Ham al London Stadium di Londra. Fischio d’inizio alle ore 15 locali (16 in Italia).

Prima amichevole della stagione per l'Atalanta e prima goleada. I nerazzurri superano l’AlbinoGandino (formazione di Eccellenza) per 13-0 al Centro Bortolotti di Zingonia. Due tempi da 45′ utili per mettere minuti nelle gambe a pochi giorni dall’inizio della preparazione. Sette i gol nel primo tempo con Colley che firma la prima rete nerazzurra della stagione e alla fine è autore di un poker. Nella prima frazione a segno anche Iličić con una doppietta su rigore e Miranchuk. Nella ripresa anche Piccoli firma il suo poker personale, con Capone e Mallamo che scrivono anche il loro nome nel tabellino per il 13-0 finale. Hateboer, Lammers e Kovalenko hanno proseguito nel loro programma di lavoro personalizzato. Domani, sabato 17 luglio, è in programma una doppia seduta, sempre a Zingonia e a porte chiuse. Fissata intanto un'altra amichevole. Test internazionale per i nerazzurri che il 7 agosto affronteranno il West Ham al London Stadium di Londra. Fischio d’inizio alle ore 15 locali (16 in Italia).