Atalanta, problema per Zapata: rischia un mese di stop

Problema fisico per il centravanti della Dea

Tegola in casa Atalanta . Duvan Zapata si ferma e probabilmente dovrà stare ai box per un mese circa. A causa di un trauma al ginocchio rimediato durante l'allenamento di giovedì scorso, la Dea rischia di perdere il centravanti colombiano per almeno tre settimane. Il bomber sta attualmente effettuando un lavoro personalizzato e le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.

Difficilmente, però, Zapata sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per le prime due giornate di campionato contro Torino e Bologna. La Serie A, ricordiamolo, ripartirà questo weekend per la nuova stagione 2021-22.

MERCATO - Il nome del centravanti, come noto, è anche al centro di diversi rumors di calciomercato che lo vorrebbero vicino all'Inter come rimpiazzo di Lukaku, ceduto nei giorni scorsi al Chelsea. Zapata è la prima scelta dei nerazzurri ma il club di Milano e l'Atalanta non hanno ancora trovato la formula giusta per poter chiudere l'affare. Questo problema fisico potrebbe anche far saltare del tutto l'operazione che, comunque, risultata essere già in salita.