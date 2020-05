Atalanta, protesta dei tifosi contro ripresa Serie A: “Sistema calcio vergogna”

Continua la protesta delle tifoserie contro la ripresa del massimo campionato italiano di calcio. La Serie A si avvia a scendere in campo a metà giugno dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus, ma tanti fan non sono favorevoli e lo stanno dimostrando con continui atti di protesta.

Ultimo, lo striscione esposto dai tifosi dell’Atalanta, ed in modo particolare dagli Ultras della Curva Nord della Dea. I fan hanno appeso fuori dal Gewiss Stadium il loro pensiero: “Schifati da un’assurda decisione, inseguire i milioni e non il pallone. Sistema calcio vergogna“.

Bergamo è stata una delle città più colpite dal coronavirus ed è comprensibile una presa di posizione della frangia più focosa del pubblico atalantino. Di recente, anche i tifosi del Torino avevano mostrato la loro contrarietà alla ripartenza della Serie A.