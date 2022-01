Atalanta, quanto affetto per Ilicic: a Zingonia festa i suoi 34 anni

Per il calciatore della Dea palloncini con il 3 e il 4, le cifre dei suoi anni

Non vive un buon momento Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta. Oggi un pomeriggio di felicità visto che all'uscita dalla sede dell'Atalanta a Zingonia, e' stato circondato dall'affetto di tifose e tifosi, alcuni dei quali facenti riferimento al gruppo Facebook 'Insieme per la Dea' e altri della pagina social 'Atalanta Bergamo 1907', in occasione del suo 34/o compleanno. Per il calciatore palloncini con il 3 e il 4, le cifre dei suoi anni, libri a tema sul club piu' amato dai bergamaschi, dolciumi, dediche, selfie ricordo e semplici pensieri, come "Buon compleanno Josip! Ti vogliamo bene .molamia (non mollare, in dialetto, ndr)". Il giocatore, come confermato prima della pausa del campionato dall'allenatore Gian Piero Gasperini, a sua volta destinatario di un presente (una maglia tecnica da ciclista, e' un appassionato) fuori dal cancello d'ingresso del Centro Sportivo Bortolotti, e' di nuovo alle prese coi problemi personali che l'avevano tenuto fuori squadra per gran parte dell'estate del 2020, dopo la prima ondata di Covid-19. Il club non l'ha messo fuori rosa ed e' intenzionato ad aspettarlo, anche perche' l'organico in termini di lista dei 25 e' numericamente a posto. Saluti e foto anche con il neo acquisto Jeremie Boga, alla sua prima sessione in gruppo sabato mattina.