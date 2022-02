Atalanta, rabbia Dea per gol annullato a Malinovskyi e rosso a Gasperini

Gasperini ha scelto di non parlare dopo l'espulsione rimediata contro la Fiorentina, bocche cucite anche per i vertici del club in silenzio stampa

L'Atalanta non ci sta. La squadra bergamasca si sente tartassata dagli arbitri e dopo il clima già teso dopo la partita contro la Juventus, oggi altre polemiche per la decisione di Doveri che ha annullato la rete di Malinovskyi per una valutazione di fuorigioco attiva dal Var del compagno di squadra Hateboer contro la Fiorentina. Il club nerazzurro è entrato ufficialmente in silenzio stampa dopo il triplice fischio, in segno di protesta. Il tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, è stato espulso per proteste dall'arbitro Doveri e non si è presentato ai microfoni nel dopo partita, come già era accaduto in Coppa Italia, sempre contro la Fiorentina, e nel match di domenica scorsa contro la Juventus dove a parlare era stato il dg Umberto Marino molto polemico con l'arbitro.