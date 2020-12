Atalanta-Roma diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Atalanta-Roma si gioca questa sera domenica 20 dicembre 2020 alle ore 18.00 per la 13^ giornata di Serie A. Nerazzurri contro giallorossi con ambizioni di alta classifica ma non senza qualche problema di formazione e di ambiente. In modo particolare, la Dea deve risolvere il caso Papu Gomez, out per la sfida odierna.

Atalanta-Roma, le probabili formazioni

Formazioni quasi certe per entrambe le squadre. Pochissimi i dubbi da sciogliere. Gasperini manderà in campo l’Atalanta con Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. Fonseca schiererà la Roma con Mirante in porta, in vantaggio su Pau Lopez. Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Atalanta-Roma si disputerà. come detto, questa sera domenica 20 dicembre 2020 nel palcoscenico del Gewiss Stadium di Bergamo. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la 117ª in Serie A fra le due squadre, è previsto per le ore 18.00. La sfida Atalanta-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Atalanta-Roma anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi in questo caso precedentemente si scaricare la app disponibile per sistemi Android e iOS.

Esiste poi un’altra alternativa per seguire la gara tra nerazzurri e giallorossi ovvero Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui le partite della Serie A, acquistando uno dei pacchetti dedicati.