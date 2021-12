Atalanta-Roma, il “portafortuna” dei giallorossi era sugli spalti ed è un ex…

Sugli spalti del Gewiss Stadium di Bergamo presente Edin Dzeko, ora bomber dell'Inter

La sua gara con l'Inter l'aveva già giocata venerdì con tanto di meritato successo. Così, ieri, Edin Dzeko si è concesso un giorno di riposo e una "visita" speciale non troppo distante dalla ormai sua Milano. Il centravanti bosniaco ha scelto di fare un salto a Bergamo dove, nel pomeriggio, è andata in scena la sfida tra Atalanta-Roma, valida per la 18^ giornata di Serie A. Una gara due volte speciale per il centravanti che da una parte ha voluto vedere da vicino la Dea, protagonista nelle posizioni di vertice e per molto antagonista dell'Inter per lo scudetto; dall'altra ha magari scelto di sostenere la sua ex squadra giallorossa.