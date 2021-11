Atalanta, Sartori conferma che Miranchuk non parte a gennaio

Oggi il vertice con l'agente del calciatore russo

Il calciatore dell'Atalanta Aleksej Miranchuk non andrà via a gennaio nonostante qualche voce di mercato lo spingesse al Genoa e al Sassuolo. La notizia trova conferma anche dopo le parole a Itasportpress.it del direttore Giovanni Sartori, responsabile del mercato dell'Atalanta, che aveva detto: "Miranchuk è stato accostato ad altre squadre di Serie A ma noi non abbiamo parlato con nessuno finora. La società crede in questo giocatore che ha qualità importanti. Presto arriverà anche il suo momento, ne siamo certi perchè è un professionista serio e un calciatore importante". Oggi la dirigenza bergamasca ha incontrato l'agente Vadim Shpinev, e al termine del vertice è stato ribadito da Sartori a Itasportpress che non ci sono dubbi sul fatto che il russo resta in maglia nerazzurra. Capitolo chiuso insomma e l'ex Lokomotiv non andrà via almeno fino al termine della stagione.