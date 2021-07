Atalanta, scatta il ritiro ma senza i 14 nazionali

Con Gasperini lavoreranno anche i calciatori ritenuti cedibili

E' iniziato il ritiro dell'Atalanta oggi a Zingonia. Sarà una stagione intensa e piena di impegni visto che la squadra nerazzurra oltre che ben figurare in Serie A sarà impegnata in Champions League. La manifestazione calcistica europea più importante è iniziata il 22 giugno scorso e si concluderà il 28 maggio 2022 con la finale allo stadio San Pietroburgo dell’omonima città, in Russia. L’Atalanta partecipa alla competizione per la terza volta consecutiva. I nerazzurri accedono direttamente alla fase a giorni. Il sorteggio dei gironi è in programma il 26 agosto prossimo, la sede è ancora da stabilire. Mister Gian Piero Gasperini inizierà gli allenamenti a ranghi ridotti visto che gli mancheranno i 14 giocatori impegnati con le nazionali in Coppa America e all’Europeo. Ci saranno Djimsiti, Palomino e Hateboer e anche chi è in odore di partenza come Pierluigi Gollini e Josip Ilicic.