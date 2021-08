Atalanta sconfitta a Londra 2-0 dal West Ham

Quarta uscita stagionale dei nerazzurri

Sconfitta a Londra per l'Atalanta che è stata battuta per 2-0 dal West Ham nel primo test internazionale per l'undici di mister Gasperini. Padroni di casa in vantaggio con il gol di Antonio al 46'. Più spumeggiante il primo tempo la Dea mentre nella ripresa ritmi più bassi di entrambe le squadre con gli inglesi che sono riusciti a difendere senza affanni il vantaggio. Pezzella ha avuto qualche buona chance nella ripresa ma l'ha sciupata. Poi al 90' il raddoppio di Fornals che devia in rete una conclusione di testa di Benrahma. Atalanta alla quarta uscita stagionale poco fortunata.