Atalanta sei formidabile: annienta il Bologna ed è seconda in classifica

La squadra di Gasperini ha il miglior attacco della Serie A

Al Gewiss Stadium non c'è stata partita questa sera nel match della 32^ giornata di Serie A che chiude la domenica. Troppo forte l'Atalanta che ha battuto per 5-0 il malcapitato Bologna. Nerazzurri devastanti, hanno avuto per tutto l'incontro un netto dominio territoriale contro i felsinei in grosse difficoltà. Malinovskyi sblocca al 22' su assist di tacco di Muriel. Lo stesso Muriel raddoppia su rigore al 44'. Nella ripresa subito rosso a Schouten e tris di Freuler al 57'. Passano pochi minuti e Zapata cala il poker. Nel finale segna anche Miranchuk. Adesso l'Atalanta è seconda in classifica da sola con 68 punti, due in più della Juventus e del Milan che domani giocherà contro la Lazio.