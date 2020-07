Atalanta, sei irresistibile: Brescia schiantato 6-2, Pasalic show

Semplicemente inarrestabile. L’Atalanta stravince il derby contro il Brescia con una prestazione maiuscola. Travolte le Rondinelle con un tennistico 6-2 maturato in meno di un’ora. Un elemento che la dice lunga sulla differenza psicofisica tra le due formazioni. I bergamaschi arpionano il secondo posto, scavalcando di due punti Inter e Lazio. Un ottimo modo per mettere pressione agli avversari. Il Brescia vede ormai sempre più vicina la retrocessione in Serie B.

IL MATCH

All’Atalanta bastano 88 secondi per sbloccare l’incontro. Malinovskyi trova Pasalic che dal limite dell’area infila il portiere avversario. Il Brescia dà l’impressione di poter rientrare in partita quando Torregrossa prima si fa parare la conclusione da Sportiello e poi trova la rete del pari al 7′. L’equilibrio dura poco: al 25′ De Roon finalizza una bella azione con un tiro di esterno destro che si insacca in porta. Inizia il naufragio per le Rondinelle: al 28′ Malinovskyi tira fuori una rete pazzesca con una sassata dalla distanza e poco dopo tocca a Zapata calare il poker con un perfetto colpo di testa da due passi. Nella ripresa la musica non cambia. Malinovskyi è incontenibile e trova ancora Pasalic in area per il quinto gol. Al 59′ Pasalic fa tripletta grazie all’assist di Colley. Gasperini cambia diversi uomini per dar spazio ai più giovani. Il Brescia ne approfitta e sigla il gol del 2-6 con Spalek.