Atalanta show, 5-2 al Parma. Il Cagliari passa a Benevento per 3-1

I nerazzurri allungano in zona Champions

Redazione ITASportPress

Il campionato regala emozioni in testa e in coda alla classifica. Nelle prime posizioni, l'Atalanta fa uno scatto importante che potrebbe valere una mezza ipoteca sul pass alla prossima Champions League. I nerazzurri battono per 5-2 il Parma e attendono il match tra Juventus e Milan. Nella lotta per la salvezza, muove leggermente la propria classifica il Torino, con un punto conquistato contro il Verona. Il Cagliari, invece, batte 3-1 il Benevento e inguaia i campani.

PARMA-ATALANTA

L'Atalanta vuole dimenticare il pari contro il Sassuolo e inizia in maniera veemente la gara. Malinovskyi riceve palla e inventa una conclusione strepitosa. Gosens e Zapata sfiorano il raddoppio in almeno tre circostanze, con tanto di traversa del colombiano. Nella ripresa Pessina raddoppia per l'Atalanta con un tiro preciso. Muriel chiude l'incontro nel finale, ma Brunetta lo riapre un minuto dopo. Ancora Muriel allunga, ma il Parma non accetta la resa e Sohm ritorna in partita. Miranchuk fissa il risultato sul 5-2 finale.

BENEVENTO-CAGLIARI

L'inizio di match è scioccante per i campani che vanno sotto per il gol di Lykogiannis con una conclusione dai 20 metri. Il Benevento non ci sta e reagisce trovando il pari grazie a Lapadula, che sfrutta un disimpegno errato di Ceppitelli. Nella ripresa Pavoletti trova la rete del 2-1.

VERONA-TORINO

Botta e risposta nel finale tra le due formazioni. I granata passano in vantaggio con Vojvoda all'88, ma un minuto dopo arriva il pareggio di Dimarco con una conclusione precisa.