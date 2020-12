Atalanta, si allontana ipotesi dimissioni di Gasperini dopo la frattura con Papu e Ilicic

Nonostante la qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League il rapporto tra il tecnico dell’Atalanta Gasperini e i calciatori Ilicic e Papu Gomez è incrinato. Secondo quanto riporta Sport.sky.it, è rientrata – salvo clamorosi rovesci – l’ipotesi dimissioni del mister che ha reso una macchina perfetta la Dea. Gasperini ha da poco prolungato il suo contratto fino al 2023 e guadagna 3 milioni a stagione e quindi difficilmente lascerà la squadra bergamasca. Gomez e Ilicic non erano stati convocati per l’impegno di campionato a Udine (partita poi rinviata per maltempo). Gasp è rimasto umanamente deluso dal comportamento dello sloveno che, sui social, si è schierato apertamente dalla parte dell’argentino. Nonostante lo abbia aspettato e coccolato, concedendogli molte chance, Ilicic è sempre apparso lontano dagli standard dei tempi d’oro e a gennaio potrebbe partire. Difficile invece che il Papu possa andare via dall’Atalanta, almeno nell’immediato.