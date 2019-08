Atalanta, si avvicina il colpo Laxalt

Sembra in dirittura d’arrivo l’operazione che dovrebbe portare Diego Laxalt all’Atalanta. Nella mattina di giovedì 22 agosto il procuratore del giocatore Ariel Krasouski si è incontrato a Zingonia con la dirigenza bergamasca, trovando di fatto l’accordo per il passaggio dell’uruguaiano in nerazzurro.

Laxalt dovrebbe venir prelevato dal Milan in prestito con un diritto di riscatto fissato a 11/12 milioni di euro, che potrebbe però trasformarsi in obbligo in base al raggiungimento di determinati obiettivi.

Il centrocampista, nell’ultima stagione, ha collezionato venti presenze in campionato e quattro in Coppa Italia con la maglia rossonera.