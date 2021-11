Atalanta si scuote dopo vantaggio Spezia e rifila manita ai liguri

Gol in apertura e chiusura dello Spezia ma nel mezzo cinquina nerazzurro

Successo convincente dell'Atalanta che al Gewiss ha travolto lo Spezia con il punteggio di 5-2. In avvio la sblocca Nzola, favorito dalla respinta di Musso sulla traversa di Verde. Rimedia Pasalic su assist di Zappacosta. La ribalta Zapata su rigore, penalty sbagliato ma ripetuto dopo l'intervento del Var. Prima dell'intervallo ecco la doppietta di Pasalic su invito del colombiano. Pericolosi Zappacosta e Nzola come Djimsiti e Zapata, la chiudono Muriel e Malinovskyi nel finale poi Nzola firma il 5-2. Bene l'Atalanta nella ripresa che si è mostrata più matura. Terzo posto adesso per la squadra di Gasperini.